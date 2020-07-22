Ajlan Büyükburç mezarı başında anıldı

Ömercan ALTAY – SÖZCÜ



Türk pop müziğinin en ünlü isimlerinden merhum Erol Büyükburç’un kızı Ajlan Büyükburç, 34 KMP 20 plakalı otomobille 22 Temmuz 1999 senesinde sabah erken saatlerde Bodrum’dan Kaş’a gitmek üzere yola çıktı. Görgü tanıklarının ifadesine göre, saat 07.00 sıralarında Eşme beldesi yakınlarına geldiğinde, virajı hızla dönen Ajlan, karşısına çatallı yol çıkınca paniğe kapılıp frene bastı. Asfalt yoldan çıkıp bir hafta önce hizmete sokulan stablize yola giren otomobil üç takla attıktan sonra yol kenarında park halindeki traktöre çarptı. Ajlan Büyükburç paramparça olan otomobilde yaşamını yitirdi. Fethiye Devlet Hastanesi’nde yapılan otopside genç şarkıcının, boynunda ve kolunda üçer kırık olduğu, ölümün akciğer kanaması, kafa travması ve boyun kırığından meydana geldiği belirlendi.

SENELER SONRA UNUTULMADI

29 yaşında hayatını kaybeden sanatçı Ajlan Büyükburç, bugün gerçekleşen törenle mezarı başında anıldı. Büyükburç’u anma töreninde aileye yakın 20 isim yer aldı.