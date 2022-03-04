Akrep Nalan hayatını kaybetti

Bodrum'da yaşayan Akrep Nalan lakaplı sanatçı Füsun Nalan Açın 67 yaşında yaşamını yitirdi. Akrep Nalan'ın hayat arkadaşı Alişan Çiçek, "Çok üzgünüm ne diyebilirim ki çok sevdiğim değerimi kaybettim, cenazesi ile ilgili henüz bir karar vermedik" diye konuştu.

Yaşar ANTER

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Bodrum’da yaşayan Akrep Nalan lakaplı sanatçı Nalan Açın bugün sabaha karşı tedavi gördüğü Bodrum Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

Acı haberi SÖZCÜ’ye hayat arkadaşı Alişan Çiçek verdi. Çiçek yaptığı açıklamada “Geçen aralık ayında solunum yetmezliği ve bağırsak sıkıntıları nedeniyle üç hafta hastanede kalmıştı. Bu sabaha karşı da yaşamını yitirdi. Çok sevdiğim bir değerimi kaybettim. Cenaze işlemleriyle ilgili henüz bir karar vermedik” diye konuştu.

“İNSAN BÖYLE GÜNLERDE NE KADAR SEVİLDİĞİNİ DAHA İYİ ANLIYOR”

Akrep Nalan, daha önce yaptığı açıklamada sağlık durumuyla ilgili şunları söylemişti:

* İnsanın yaşı biraz ilerleyince bazı sağlık sorunları yaşanıyor. Kilolu olmam nedeniyle damar yolunu bulmakta güçlük çektiler, akciğerlerde su vardı onu aldılar. Tahlillerim yapıldı, serum verilip ilaç tedavisi uygulanıyor. Şimdi kendimi daha iyi hissediyorum.

* Bu arada rahatsızlandığımı duyan benim ve Alişan’ın telefonlarına mesaj yağdırdı. Çok sağ olsunlar insan böyle günlerde ne kadar sevildiğini daha iyi anlıyor. Beni arayan soran, merak eden herkese çok teşekkür ediyorum.

AKREP NALAN KİMDİR?

Füsun Nalan Açın, Ankara’da 26 Nisan 1954’te doğdu. Vasfi ve Hasibe Açın’ın tek çocuğuydu. Ankara’da Bahçelievler Alparslan İlkokulu’nda okudu. Ortaokulu Adana Kız Lisesi ve Uşak Ticaret Lisesi’nde tamamladı. 1972-1980 yılları arasında Şaban Karamancı Demir Çekme Fabrikası, Ahmet Karamancı Oksijen Fabrikası ve İnterfarma A.Ş.’de muhasebeci olarak çalıştı. Bu yıllarda Ankara Sanatevi’nde tiyatro çalışmaları yaptı. Hamdi Ortadirek isimli müzikli orta oyununda Erol Demiröz, Savaş Yurttaş, Selçuk Uluergüven ve Şener Kökkaya ile aynı sahneyi paylaştı. Çocukluğundan beri müzikle ilgili olan Açın, ilk profesyonel sahne çalışmasını 1980 yılında gerçekleştirdi.

DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI

1991 yılında Vedat Sakman ve Halis Bütünley’in desteğiyle çıkardığı ilk albümü ‘Dağ Çiçeği’ ile tanındı. Daha sonra Selim Atakan’ın desteği ile 1994 yılında ‘Zil Zurna Sevdalar’ başlıklı ikinci albümünü yayınladı. İlk iki albümde yer alan ‘Fani Dünya’, ‘Halikarnas’ ve ‘Karlar Düşer’ parçaları ile ses getirdi.

Zirvedekiler (1994), Baskül Ailesi (1997), Hayat Bilgisi (2003-2005), Peki Olur Şekerim (2003) ve Aşk Mahkumu (2004) dizi ve filmlerinde de oynadı.