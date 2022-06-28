Alessandra Ambrosio’nun Marmaris tatili

Brezilyalı model Alessandra Ambrosio (41) hem tatil hem iş için Marmaris'e gitti. Lüks bir otelde konaklayan model Tarkan'ın 'Kuzu Kuzu' şarkısı eşliğinde tatil karelerini de yayınlandı.

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Victoria’s Secret eski meleği Alessandra Ambrosio, hem iş hem de tatil için Marmaris’e gitti.

Ambrosio, “Daha önce de Bodrum’a gelmiştim. Özellikle Mavi Tur çok özeldi. Şimdi de çok heyecanlıyım” dedi.

41 yaşındaki model tatilden birçok karesini Instagram hesabından Tarkan’ın ‘Kuzu Kuzu’ şarkısı eşliğinde yayınlandı.

İki çocuk annesi Ambrosio, televizyon ve dergi için Türkiye’de birçok çalışmaya da imza atacak.