Alev Alev dizisinin oyuncu kadrosu belli oldu

Ay Yapım imzalı Show TV'nin yeni dizisi Alev Alev izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Birbirinden çok farklı, güçlü üç kadının bambaşka hikayelerle kesişen hayatlarını konu alan Alev Alev'in başrollerini Demet Evgar, Hazar Ergüçlü ve Dilan Çiçek Deniz paylaşıyor.

ALEV ALEV DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU

Yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün Toptaş'ın yazdığı dizinin oyuncu kadrosunda; Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven ile Zuhal Olcay gibi isimler yer alıyor.

ALEV ALEV DİZİSİNİN KONUSU

Büyük aşkla evlenerek düştüğü şiddet dolu kabustan küçük kızıyla birlikte kurtulmaya çalışan Cemre… Güzel, ayrıcalıklı hayatında gerçeğin yakıcı yüzüyle hiç karşılaşmamış Rüya… Fedakar dünyasında kendi için küçük bir mutluluk sayfası açmaya çalışırken varlığıyla özdeş güzelliğini, kimliğini yitirmenin eşiğindeki Çiçek…

Karakterleri ve hikayeleri birbirinden çok farklı bu üç kadının kaderleri bir sarnıçta çıkan yangında kesişir. Alevlerin ardından hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Sil baştan giriştikleri mücadelede yolları gerçek aşka ve iyi kötü tüm yanlarıyla gerçek hayata düşer. Dışarıdan örnek adam olarak görünen varlıklı, karizmatik, imtiyazlı Çelebi'nin yok edici, kötücül soluğu hepsinin ensesindedir.

ALEV ALEV DİZİSİNİN İLK TANITIMI