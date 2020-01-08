Aleyna Tilki heykelinin maliyeti belli oldu

Son dönemde sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar ve açıklamalarla gündemden düşmeyen genç popçu Aleyna Tilki’nin balmumu heykeli ‘Madame Tussauds Müzesi’nin İstanbul şubesinde sergilenmeye başlandı.

“KENDİMİ ÇOK ŞANSLI HİSSEDİYORUM”

Figür ile birlikte objektiflere poz vermesinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Aleyna Tilki, ”Madame Tussauds’da figürü yer alan en genç isimlerden biriyim. Böylesine büyük bir global bir markayla çalışmak gurur verici, kendimi çok şanslı hissediyorum.” dedi. ”Bunca ince ayrıntısına kadar çalışılması bambaşka bir deneyimdi. Yapım sürecini beraber yaşadık ama şu an kendi figürüme baktığımda daha da mutlu oluyorum.” diyerek heyecanını dile getiren Tilki, ” Buralara gelmek için çok çalıştım. 16 yaşında Amerika’ya indiğimde sırtımda bir tek çantam vardı, şu an Madame Tussauds figürümü yaptı, Warner Music’le de dünyaya açılmayı büyük bir heyecanla bekliyorum” dedi. Aleyna Tilki’yi bu özel gününde anne, baba ve kız kardeşinin yanı sıra fanları da yalnız bırakmazken, birlikte fotoğraf çekilebilmek için uzun kuyruklar oluştu.

200 BİN DOLARA MAL EDİLDİ

Yapımı Londra’daki Madame Tussauds stüdyosunda gerçekleşen ve 6 ayda tamamlanan figürün maliyetinin yaklaşık 200 Bin Dolar olduğu öğrenildi. 2017'de çıkan “ Sen Olsan Bari” albümünün kapak fotoğrafı referans alındı.(DHA)