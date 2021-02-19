Aleyna Tilki: Ölüm bana ilham veriyor

Geçen günlerde rol aldığı ‘İşte Bu Benim Masalım’ dizisinin setinde kas spazmı yaşayan Aleyna Tilki, bu süreçte evde dinlenmeye özen gösteriyor. Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olan genç şarkıcı, takipçilerinden gelen soruları yanıtladı.

“OTOPSİ BİLE İZLEDİM”

Bir takipçisinin “Ölüm hakkında ne düşünüyorsun?” sorusunu yanıtlayan Tilki, “Ölüme küçük yaşlardan beri ilgim var. Oyun parkım mezarlığın içindeydi. Evim morgun karşısındaydı. Ve bir zamanlar anneannemin hastanesi olduğu için hastanede çok bulundum. Otopsi bile izledim. Mezarlıklarda duyu dışı algılarla ilgili deneyler yaptım. Ölümü kabul ediyorum bana ilham veriyor” dedi.

“CEMAL CAN BENİM İÇİN BİR TANE”

‘İşte Bu Benim Masalım’ dizisinde Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven ile başrolü paylaşan Aleyna Tilki, “Cemal Can Canseven’i nasıl buluyorsun?” sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Onu çok seviyorum bir tane benim için. Çok yakışıklı, çok akıllı ve aurası tam bir star.”