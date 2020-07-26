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Aleyna Tilki: Şiddete maruz kalmış olabilirim
Aleyna Tilki: Şiddete maruz kalmış olabilirim
Pop müziğin genç ve başarılı ismi Aleyna Tilki önceki gün Bebek’te görüntülendi. Tilki, yaptığı şiddet açıklaması ile dikkat çekti.
Emre ÇEVİK
Magazin 26 Temmuz 2020 - 15:56

Karşısında gazetecileri gören Aleyna Tilki, “Yeni bir proje için çalışıyorum çok heyecanlıyım size söylemek isterdim ama konuşamam. Proje açıklansın bol bol konuşacağız” dedi.

Son günlerde yaşanan şiddet olaylarına sessiz kalmayan Aleyna “O kadar üzülüyorum ki düşündükçe içim yanıyor. Her zaman bu olayların son bulması için dua ediyorum “ diyerek tepkisini dile getirdi.

Öte yandan gazetecilerin “Siz hiç fiziksel veya sözlü şiddete uğradınız mı?” sorusuna Aleyna Tilki “Fiziksel değil ama sözlü bir şiddete maruz kalmış olabilirim” diyerek kafalarda soru işareti bıraktı.