Aleyna Tilki’den havaalanında yaşananlar hakkında ilk açıklama

Aleyna Tilki, İtalya’nın Milano kentine gitmek için, İstanbul Havalimanı’nda sıra tartışması yaşadığı bir yolcu ve hakaret ettiği iddia edilen bir özel güvenlik görevlisinin şikayeti üzerine havalimanı polis merkezinde ifade vermişti.

Eleştiri oklarının hedefi olan Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile “Artık susmayacağım” dedi. Açıklamasında geçmişten yaşadığı sıkıntılardan bahseden genç popçu “Geçmişte prodüktörümün bıçaklanması, konserimde bomba patlaması, kariyerim sürecinde daha reşit bile değilken birileri tarafından şiddet görmemden dolayı(!) ve sosyal medyada tehdit içerikli mesajlar da almamdan dolayı artık susmak istemediğim için, artık sabrımın son noktasına geldiğim için havaalanında üstüme gelen bir adama karşı kimse bir şey yapmazken ben kendimi korudum” ifadelerini kullandı.

Kavga anında neler söylediğini hatırlamadığını belirten Tilki, açıklamasına şöyle devam etti: “Ne söylediğimi hatırlamasam da tavırlarında bana şiddet uygulama ihtimali olduğu için korkmuştum ve bana vurmaması için yüksek sesle konuşup kendimi korumaya çalışmıştım. Oradaki hiçbir kadın beni umursamadığı gibi olayın içine girip bana sempatileri olmadığı için o adamı savunarak onlar da kavgamızın içine dahil oldu.”