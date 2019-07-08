Ali Yoğurtçuoğlu kimdir? Ali Yoğurtçuoğlu nereli ve kaç yaşında?

Ali Yoğurtçuoğlu, 1984 doğumludur. İlk oyunculuk deneyimini Küçük Hesaplar dizisi ile yaşayan Ali Yoğurtçuoğlu hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Ali Yoğurtçuoğlu nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Star TV ekranlarında yayınlanan Benim Tatlı Yalanım dizisinde Serkan Demir karakterini canlandıran Ali Yoğurtçuoğlu hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Ali Yoğurtçuoğlu kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

ALİ YOĞURTÇUOĞLU KİMDİR?

Ali Yoğurtçuoğlu, 19 Mayıs 1984 yılında dünyaya gelmiştir. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü’nden mezundur. İlk oyunduculuk deneyimini 2012 yılında yayınlanan Küçük Hesaplar dizisi ile yaşamıştır.

Bana Artık Hicran De, Kara Kutu, Behzat Ç. Ankara Yanıyor, Sürgün, Polis Akademisi Alaturka, Zaman Makinesi 1973, Yok Artık, Olanlar Oldu, Cingöz Recai ve Öldür Beni Sevgilim gibi yapımlarda yer alan Ali Yoğurtçuoğlu, şimdilerde Star TV ekranlarında yayınlanan Benim Tatlı Yalanım dizisinde Serkan karakterine hayat vermektedir. Ali Yoğurtçuoğlu, 1.78 metre boyunda, 72 kilo ve Boğa burcudur.

Ödülleri:

2019 – Afife Tiyatro Ödülü – Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu – Red Light Kışı

2018 – Afife Tiyatro Ödülü – Yılın En Başarılı Yardımcı Erkek Oyuncusu – Kayıp El

Ali Yoğurtçuoğlu'nun rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Benim Tatlı Yalanım (Serkan Demir) (TV Dizisi)

2019 – Öldür Beni Sevgilim (İlker) (Sinema Filmi)

2018 – Jet Sosyete (Hayri (Harry)) (TV Dizisi)

2017 – Cingöz Recai (Otel Müdürü) (Sinema Filmi)

2017 – İçimdeki Fırtına ((Ender) (TV Dizisi)

2016 – Olanlar Oldu (Koray) (Sinema Filmi)

2015 – Yok Artık (Doktor) (Sinema Filmi)

2015 – Kara Kutu (Celal) (TV Dizisi)

2014 – Zaman Makinesi 1973 (Mehmet) (Sinema Filmi)

2014 – Polis Akademisi Alaturka (Kayhan) (Sinema Filmi)

2014 – Bana Artık Hicran De (Tahir) (TV Dizisi)

2013 – Cesur Hemşire (Alper) (TV Dizisi)

2013 – Sürgün (Kadir) (Sinema Filmi)

2013 – Behzat Ç. Ankara Yanıyor (Bilgi İşlem Abi) (Sinema Filmi)

2012 – Küçük Hesaplar (Barış) (TV Dizisi)