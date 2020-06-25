Alişan: Bugün itibariyle yepyeni bir hayata başlıyoruz!

Alişan: Bugün itibariyle yepyeni bir hayata başlıyoruz!

Ailesi ve çocuğunun bakıcısıyla birlikte Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde yaptığı kazanın ardından Instagram hesabından bir paylaşım yapan şarkıcı Alişan, bugün itibariyle yepyeni bir hayata başladıklarını belirtti.

Alişan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

* Bugün itibariyle yepyeni bir hayata başlıyoruz biz.

* Allah'ım bizi annemize, babamıza, ailemize, sevdiklerimize bağışladı ve o korkunç kazadan, paramparça olmuş arabadan sağ salim çıktık çok şükür.

* Öndeki Marianne bizim dadımız, çocuğumuza bakan ve dün kendi canını hiçe sayarak, araba taklalar atarken evladımın üzerine kapanarak belki de onu ölümden kurtaran can. Allah ondan bin kere razı olsun.

* Bir de Dürdanemiz var evimizin eli ayağı. Kaza haberini duyduğu anda ne yapacağını bilemeyen ve bizi sapasağlam gördüğünde boynumuza sarılan canımız.

* Yani diyeceğim o ki iyiliğin kimden geleceği, kimin sizin için dualar ettiğini bilemezsiniz.

* Bu arada o kadar fazla arayan, soran, geçmiş olsun dileklerini arayarak, mesaj atarak ya da sosyal medyadan ileten oldu ki, Allah'ım hepinizden razı olsun. Allah'ım eksikliğinizi göstermesin.

* Hayat dostlarla, arkadaşlarla ve seni sevenlerle güzel. Allah'ım hepimizi kazalardan, belalardan, nazarlardan korusun.