Alişan: Bugün itibariyle yepyeni bir hayata başlıyoruz!

Alişan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
* Bugün itibariyle yepyeni bir hayata başlıyoruz biz.
* Allah'ım bizi annemize, babamıza, ailemize, sevdiklerimize bağışladı ve o korkunç kazadan, paramparça olmuş arabadan sağ salim çıktık çok şükür.
* Öndeki Marianne bizim dadımız, çocuğumuza bakan ve dün kendi canını hiçe sayarak, araba taklalar atarken evladımın üzerine kapanarak belki de onu ölümden kurtaran can. Allah ondan bin kere razı olsun.
* Bir de Dürdanemiz var evimizin eli ayağı. Kaza haberini duyduğu anda ne yapacağını bilemeyen ve bizi sapasağlam gördüğünde boynumuza sarılan canımız.
* Yani diyeceğim o ki iyiliğin kimden geleceği, kimin sizin için dualar ettiğini bilemezsiniz.
* Bu arada o kadar fazla arayan, soran, geçmiş olsun dileklerini arayarak, mesaj atarak ya da sosyal medyadan ileten oldu ki, Allah'ım hepinizden razı olsun. Allah'ım eksikliğinizi göstermesin.
* Hayat dostlarla, arkadaşlarla ve seni sevenlerle güzel. Allah'ım hepimizi kazalardan, belalardan, nazarlardan korusun.