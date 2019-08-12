Altay’dan Ben Fero esprisi

Sahnelerin aranan ismi Altay, Kıbrıs'ta sahne aldı. Usta yorumcu, ünlü rapçi Ben Fero'ya takılmadan edemedi ve "Bazen Ben Fero'dan da şarkı söylüyoruz, tanıştırayım Ben Kelo" diyerek dinleyicileri güldürdü.

Sanatçı Altay, Arife Günü Kıbrıs Elexus Hotel'de sahne aldı. 2,5 saate yakın kaldığı sahnede eski ve yeni şarkıları seslendiren Altay, konserin son bölümde rapçi Ezhel'in ‘Felaket' şarkısını yorumladı. Büyük beğeni alan şarkıcı, sahne sonrası sevenleri tarafından yoğun bir ilgiyle karşılandı.

Konser sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Altay, son dönemde müzik tarzlarıyla gündemde olan rapçilerden övgüyle bahsetti. Rapçilere başarılı bulduğunu belirten Altay, “Zaman zaman Ezhel'den söylüyoruz. Bazen Ben Fero'dan söylüyoruz. Tanıştırayım Bende Kelo. Kardeşlerim çok başarılılar. Bende elimden geldiğince şarkılarını seslendirmeye çalışıyorum” dedi.



‘GÜZEL OLAN HER ŞEY KABUL GÖRÜR’

Rap müziğinin pop müziğinin önüne geçtiği yöndeki yorumlara katılmadığını ifade eden Altay, “O bunun önünde ya da bu şu tarzın önünde diye bir şey söyleyemem. Güzel olan her şey dinleyici tarafından kabul görür. Hangi müzik o an duygularınıza hitap ediyorsa o sizin yanınızda demektir. O arkadaşlara da laf atanlar varmış. Biraz gündem yaratmaya çalışıyorlar. Başkalarının başarısından gündem yaratmaya çalışmasınlar. Siz de başarılı işler yapın onlarda konuşulsun” diye konuştu.

Altay, “Repertuarınızda rap müziğine yer verir misiniz?” sorusunu duyunca yardımcısını yanına çağırarak Ben Fero'nun ‘Demet Akalın' şarkısını karşılıklı oynayarak seslendirdi.