Amber Heard’den dikkat çeken Ayasofya yorumu

Tatil için soluğu Türkiye'de alan Amber Heard, bu kez Ayasofya'yla ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Heard, Ayasofya'nın artık müze statüsünde olmamasına değinerek, "Yine de gördüğüm kısımlar için şanslı hissediyorum" dedi.

ABD’li ünlü oyuncu Amber Heard, eski eşi Johnny Depp'le olan davasıyla dünya medyasının gündemden düşmezken, stresten uzaklaşmak için rotasını Türkiye’ye çevirmişti.

Önce Bodrum’a ardından da İstanbul’a gelen Heard, sosyal medyadan tatiline ilişkin paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

Cami ziyaretleri yaptığı bir fotoğrafta sütyen giymediği için eleştiri yağmuruna tutulan oyuncu, daha sonra Kapalıçarşı ve Boğaz gezisinden karelere yer verdi.

34 yaşındaki Heard, Ayasofya’nın dışında verdiği pozun ardından bu kez içeriyi gezdiği anları hayranlarıyla paylaştı.

Ayasofya’nın ibadete açılmasına da bir gönderme yapan oyuncu, “Ayasofya’nın içinde yıllarca durup asla sıkılmazsınız ya da daha az etkilenmezsiniz. Ne kadar büyüleyici bir yer (artık bir müze değil). Yine de gördüğüm kısımlar için kendimi şanslı hissediyorum” ifadelerini kullandı.