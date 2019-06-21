Amine Gülşe ve Mesut Özil, Acun ile yemekte…

Amine Gülşe ve Mesut Özil, Acun ile yemekte…

Uzun bir süredir devam ettirdikleri ilişkilerini 8 Haziran'da yaptıkları düğünle taçlandıran Amine Gülşe ve futbolcu Mesut Özil balayı için Çeşme'yi tercih etti.

Nikah şahitliklerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı çiftin düğünü dünya medyasının da ilgi odağı oldu. Düğüne dair görüntüler pek çok yere servis edilirken çift düğün sonrasında Çeşme’de balayı yapmayı tercih etti.

ACUN’UN YEMEK PAYLAŞIMI

Herkes çiftin balayına dair sosyal medya paylaşımı beklerken görüntüler Acun Ilıcalı’dan geldi. Çiçeği burnunda çift ile yemek yiyen Acun masadan çektiği bir selfieyi paylaştı. Ilıcalı’nın paylaştığı selfiede Amine’nin annesinin de masada olduğu görülüyor.