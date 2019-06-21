Amine Gülşe ve Mesut Özil, Acun ile yemekte…
Nikah şahitliklerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı çiftin düğünü dünya medyasının da ilgi odağı oldu. Düğüne dair görüntüler pek çok yere servis edilirken çift düğün sonrasında Çeşme’de balayı yapmayı tercih etti.
ACUN’UN YEMEK PAYLAŞIMI
Herkes çiftin balayına dair sosyal medya paylaşımı beklerken görüntüler Acun Ilıcalı’dan geldi. Çiçeği burnunda çift ile yemek yiyen Acun masadan çektiği bir selfieyi paylaştı. Ilıcalı’nın paylaştığı selfiede Amine’nin annesinin de masada olduğu görülüyor.