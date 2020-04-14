Angelina Jolie, sosyal izolasyon döneminde aile içi şiddete dikkat çekti

Geçen cuma günü Rihanna ve Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey, sosyal izolasyon döneminde artan aile içi şiddete maruz kalanlar için yüklü miktarda bağış yapmıştı. Angelina Jolie de bir dergiye yazdığı makalede aile içi şiddete ve istismara maruz kalan çocuklara dikkat çekerek farkındalık yarattı.

Altı çocuk annesi Angelina Jolie, Time dergisi için hazırladığı makalede sosyal izolasyonun yarattığı aile içi şiddet konusuna değindi. Corona virüsünden yetişkinler kadar etkilenmeyen çocukların bu dönemde ebeveynler tarafından istismarını denetleyen ve önleyen ağlardan uzak kaldığını belirten Jolie, herkesi bu konuda dikkatli olmaya davet etti.

Yazdığı makalede Jolie, sosyal mesafe günlerinde evlerinde kalmaya çalışanların aile içi şiddetin ulaşabileceği boyutlardan ve çocuklar üzerindeki etkilerden bahsederken şöyle konuştu:

* Corona virüsü dolayısıyla çocuklar arkadaşlarından, okullarından ve düzenli hayatlarından uzak kalıyor. Binlerce insan evde kalmaya özen gösterirken bu durum çocukların eğitim hayatını düşünmemizi gerektirdiği gibi onların ruhsal sağlıklarını da önemsememizi gerektiriyor.

* Karantina yalnızca sosyal hayatın askıya alınması değil, aile içi şiddet ve çocuk istismarının daha kolay gerçekleşmesi demek. Çünkü bu tarz durumlarda yetkilileri bilgilendiren taraf genellikle üçüncü kişi oluyor, rehberlik öğretmeni, sınıf öğretmeni ya da beden eğitimi öğretmeni gibi.

* Bu duruma hazırlıksız yakalandığımızı düşünüyorum ama yine de toplum olarak üstümüze düşen sorumlulukları yerine getirmeliyiz. Çocukları, aileleri hayatlarının sonuna kadar etkileyecek istismar ve şiddet olaylarına şahit olursanız lütfen bunu yetkililere bildirin.

* Karantina sürecinde birbirimizden fiziksel olarak ayrı kalsak da ailelerimizi, arkadaş ve yakınlarımızı korumak için bir şeyler yapabiliriz. Durumun hassas olduğunu düşündüğünüz kişileri en azından günde bir defa arayın. Onlara nasıl olduklarını sorun. Yardıma ihtiyaçları olup olmadığını öğrenin.

Angelina Jolie’nin yazdığı bu makale birçok kesim tarafından takdir toplandı. 44 yaşındaki yıldız, geçen ay yemek ihtiyaçlarını okulda karşılayan çocuklar için No Kid Hungry derneğine 1 milyon dolar bağışlamıştı.