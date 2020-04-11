Rihanna ve Jack Dorsey’den 4.2 milyon dolar bağış

Rihanna ve Jack Dorsey’den 4.2 milyon dolar bağış

Corona virüsü salgını nedeniyle evde izolasyon uygulamasıyla birlikte aile içi şiddetin artması Rihanna ve Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey'yi harekete geçirdi. Rihanna ve Dorsey, güçlerini birleştirerek aile içi şiddet mağdurlarına 4.2 milyon dolar bağışta bulundu.

Corona virüsü nedeniyle evde karantinada kalan binlerce kişinin aile içi şiddete maruz kaldığı rapor edilince, Rihanna ve Jack Dorsey bu konuda geri durmamayı seçti.

Ünlü şarkıcı Rihanna, Twitter’ın CEO’su Jack Dorsey ile birlikte bir araya gelerek, karantina günlerinde aile içi şiddet mağdurlarına 4.2 milyon dolar bağış yaptı.

İkili yaptıkları bağışı Los Angeles Belediye Fonu’na aktardı. Los Angeles’ta her hafta 90’dan fazla insanın aile içi şiddet nedeniyle sığınma evlerine yerleştirildikleri belirtildi.

Yapılan bu büyük bağışla, 10 hafta boyunca mağdurların barınma, yemek ve danışmanlık hizmetleri sağlanacak.

Jack Dorsey, geçtiğimiz hafta corona virüsü salgınıyla mücadeleye 1 milyar dolarlık bağışta bulunacağını açıklamıştı. Bu miktar, salgınla mücadele yapılmış en yüksek rakam olurken, diğer yandan Dorsey’in servetinin yüzde 28’ine denk düşüyor.