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Anıl Altan’dan sahneye çıkan eşi Pelin’e çok özel satırlar
Anıl Altan’dan sahneye çıkan eşi Pelin’e çok özel satırlar
Kaan Sekban'la birlikte 'Son 5 Yıl' adlı müzikalde sahne alan Pelin Akil, ilk oyunu sonrası kendisine gelen tebrik mesajlarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.
Magazin 12 Aralık 2019 - 08:37

İkiz bebeklerini kucağına alıp annelik duygusunu yaşadıktan sonra ilk kez bir projede yer alan Pelin Akil, sevenleriyle tiyatro sahnesi üzerinde buluştu. ‘Son 5 Yıl’ adlı bir müzikal ile sahneye çıkan ve kendisini özleyenlerle buluşan Pelin Akil, oyun sonrası kendisine gelen mesajları yine sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Akil büyük bir aşkla bağlı olduğu oyuncu eşi Anıl Altan’dan gelen mesajı da paylaşmakta bir sakınca görmezken Altan’ın eşi için yazdıkları satırlar son derece özel ve dikkat çekiciydi. Anıl Altan eşinin oyunculuk disiplinini överken şu satırları kullandı:

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