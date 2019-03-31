Anne kız günü
Fox TV’de kendi ismini taşıyan bir yemek programı hazırlayıp sunan başarılı sunucu Zuhal Topal geride bıraktığımız gün kızı Lina Saygıner ile İstinyePark’da objektiflere takıldı. Bir arkadaşlarının doğum günü partisine katıldıklarını ve oradan geldiklerini söyleyen Zuhal Topal, “Bu günü anne kız günü ilan ettik. Kızımla alışveriş yapacağız, oyun salonuna gidip oyun oynayıp eğleneceğiz, sonra da baş başa yemek yiyeceğiz” dedi.
Anne kız el ele alışveriş turu atan Topal ve kızı daha sonra İstinye Pazarı katında bulunan Funtime çocuk eğlence merkezine inerek doyasıya eğlendiler.