Anne Serpil Doğulu, Beren Saat ve Kenan Doğulu’nun ayrılık iddialarına son noktayı koydu

Kenan Doğulu Bodrum Antik Tiyatro’da konser verdi. Yaz konserleri kapsamında sahneye çıkın ünlü sanatçıyı binlerce kişi izlemeye geldi. Doğulu konser alanına girer girmez kız kardeşi Canan Doğulu ve annesi Serpil Doğulu geldi. Doğulu konserini izlemeye Pelin Karahan, Ali Sunal ve eşi Nazlı Kurbanzade gibi birçok ünlü isimlerde ön sıralarda yerini aldı.



ANNE DOĞULU SON NOKTAYI KOYDU

Kenan Doğulu’yu Bodrum’da yaşayan annesi Serpil Doğulu da oğlunun konserini en ön sıralardan izledi. Beren Saat’in konsere gelmemesi hakkında konuşan Doğulu, “İşleri vardır, öyle olması gerekiyordur” dedi. Beren Saat ve Kenan Doğulu ayrılacak iddialarına cevap veren Serpil Doğulu konuya son noktayı koyarak “Hayır kesinlikle ayrılmayacaklar. Söylenenler, konuşulanlar yalandan öte değil. Öyle bir şeyleri yok” dedi.

(DHA)