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Aras Bulut İynemli ile Bige Önal ayrıldı

6 yıldır aşk yaşayan Aras Bulut İynemli ile Bige Önal geçen günlerde Göcek'te mavi yolculuğa çıkmıştı. Evlenecekleri gözüyle bakılan çiftten dün ayrılık haberi geldi.

Güncellenme: 09:07, 13/07/2021
Hayat HaberleriMagazin
Aras Bulut İynemli ile Bige Önal ayrıldı

Aras Bulut İynemli ile 6 yıldır beraberlik yaşadığı Bige Önal yollarını ayırma kararı aldı.

İynemli Zekeriyaköy’de birlikte yaşadıkları evden çıktı. Cihangir’de Rıza Kocaoğlu’nun üst katına taşındı.

Aynı ajansa bağlı olarak çalışan iki oyuncu geçen günlerde Göcek’te tatil yapmıştı.

“AŞKIMIZI GÖZ ÖNÜNDE YAŞAMIYORUZ”

Bige Önal konuk olduğu bir programda Aras Bulut İynemli hakkında şöyle konuşmuştu:

“Mesleki anlamda birbirimize çok yardım ediyoruz. Karşılıklı olarak fikirlerimize güveniyoruz. Aşkımızı göz önünde yaşamamaya gayret edip, içimizi göstermiyoruz. Kameraların fazla olduğu medyatik yerlerden uzak durmaya çalışıyoruz.”

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Yayınlanma Tarihi:08:58,