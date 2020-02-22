Arda Kural yeni imajıyla ekranlara dönüyor

Bir döneme damga vuran isimlerin başında gelen, ancak geçirdiği rahatsızlıktan dolayı zor günler geçirmeye başlayan Arda Kural, TRT ekranlarında yayınlanan 'Tutunamayanlar' dizisinde boy gösterecek.

2000’li yılların başında hem yakışıklılığı hem de oyunculuğuyla tüm dikkatleri üzerine çeken Arda Kural, bir dönem sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçirmişti. Yakın çevresinin ve sevenlerinin desteğiyle bu zorlu süreçten daha da güçlü çıkan yerli Leonardo Di Caprio lakaplı Arda Kural, yıllar sonra setlere geri döndü.

YENİ İMAJI DİKKAT ÇEKTİ

Arda Kural, TRT ekranlarında izleyici ile buluşan ‘Tutunamayanlar’ dizisinin kadrosuna dahil oldu. Haberi ‘Tutunamayanlar’ dizisinin senarist ve yönetmeni duyurdu. Kural’ın uzun saçlı yeni imajı ise dikkat çekti.

