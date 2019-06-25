Ariana Grande’nin yaladığı lolipop 50 bin dolara satışa çıktı

Ünlü şarkıcı Ariana Grande, geçtiğimiz günlerde verdiği bir konserde, sahneye elinde bir lolipop ile çıktı. Şekeri biraz yaladıktan sonra izleyicilere fırlatan genç şarkıcının lolipopunu alan bir kişi ise, işi fırsata çevirdi ve internette 50 bin dolara satışa çıkardı…

Lolilop henüz alıcı bulamadı, bulacağından da pek emin değiliz. Lakin gelinen bu nokta özellikle sosyal medyada tepkilere neden oldu. Kimi ‘Neden bu kadar ilahlaştırıyorsunuz’ derken kimi de ‘Herkes kafayı sıyırmış’ yorumunda bulundu.

Ariana’nın lolipopunun satışa çıkması ise aklımıza Justin Bieber’ı getirdi. Yıllar önce Bieber’ın çiğnediği sakız da onbinlerce dolara satılmıştı…