Arka Sokaklar’da bir corona vakası daha

&#8216;Arka Sokaklar&#8217; dizisinde Yüsra Geyik ile aynı karavanı kullanan Merve Oflaz&#8217;ın da corona virüsü testi pozitif çıktı.. Evinde karantinaya giren Oflaz&#8217;ın tedavisine başlandı.. . İlginizi ÇekebilirArka Sokaklar oyuncusundan kötü haber. İlginizi ÇekebilirEce Gürsel corona virüsüne yakalandı. aip2('pageStructure', {"pageType":"article","pageCategory":"hayat-Magazin","pageIdentifier":6334078}, 'https://www.sozcu.com.tr/hayatim/magazin-haberleri/arka-sokaklarda-bir-corona-vakasi-daha');aip2('newsArticle', {"identifier":6334078,"url":"https://www.sozcu.com.tr/hayatim/magazin-haberleri/arka-sokaklarda-bir-corona-vakasi-daha/","headline":"Arka Sokaklar&#8217;da bir corona vakasu0131 daha","articleBody":"","articleSection":"Magazin","keywords":"["Arka sokaklar","Corona","dizisi","Ece G\\u00fcrsel","Haber","oyuncu","sosyal medya"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2021/03/25/iecrop/arkasokaklardizisi_16_9_1616654167.jpeg","author":"u00c7iu011fdem Saltu0131k","datePublished":"2021-03-25 09:37:58","dateModified":"2021-03-25 09:39:17","info":"{"seo_news":"false"}","wordCount":1284}, 'https://www.sozcu.com.tr/hayatim/magazin-haberleri/arka-sokaklarda-bir-corona-vakasi-daha/');