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Arka Sokaklar’da bir corona vakası daha

'Arka Sokaklar' dizisinden art arda corona virüsü haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak coronaya yakalanan Yüsra Geyik'in ardından Merve Oflaz'ın da testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Güncellenme: 09:39, 25/03/2021
Hayat HaberleriMagazin
Arka Sokaklar’da bir corona vakası daha

‘Arka Sokaklar’ dizisinde Yüsra Geyik ile aynı karavanı kullanan Merve Oflaz’ın da corona virüsü testi pozitif çıktı.

Evinde karantinaya giren Oflaz’ın tedavisine başlandı.

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Yayınlanma Tarihi:09:37,