Aşı karşıtlığı efsanevi müzisyenleri birbirine düşürdü

Queen'in gitaristi Brian May, aşı karşıtı Eric Clapton'ı deli olarak niteledi. Clapton, son zamanlarda aşı karşıtı duruşu ve aşıyı zorunlu tutan mekanlarda performans sergilemeyeceğine dair sarf ettiği sözlerle sık sık gündeme geliyordu.

SOZCU.COM.TR

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Independent’ın yer verdiği habere göre efsanevi rock grubu Queen’in gitaristi Brian May şunları söyledi: “Eric Clapton’ı seviyorum, o benim kahramanım ama birçok yönden benden çok farklı görüşleri var. Aşının işe yaradığını gösteren çok sayıda kanıt var. Genel olarak çok güvenilirler. Ve siz aşı karşıtları üzgünüm ama delisiniz.”

Brian ayrıca İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ı pandemi sırasında aldığı kararlardan dolayı kınadı ve bazı tuhaflıklarının kesinlikle kabul edilemez olduğunda ısrar etti:

“Her konuda çok az şey yaptı ve çok geç harekete geçti. Yüzlerce kişi, hatta binlerce insan kötü tavsiyeleri yüzünden öldü.”

May, Johnson’ın bir yıl önce sınırları kapatmış olsaydı ülkenin bu şekilde olmayacağına inandığını da sözlerine ekledi.

İngiltere hükümeti, eylül ayından itibaren mekanların, vatandaşlardan aşı olduklarına dair kanıt sunmalarını istemesinin yasal bir gereklilik olacağını açıklamıştı. Buna yanıt olarak Eric Clapton, yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Başbakan’ın 19 Temmuz 2021 Pazartesi günü yaptığı açıklamanın ardından, kendi açıklamamı yapmaktan onur duyuyorum. Ayrımcılığa uğrayan bir seyircinin bulunduğu hiçbir sahnede yer almayacağımı söylemek isterim. Herkesin katılması için bir düzenleme yapılmadığı sürece, gösteriyi iptal etme hakkımı saklı tutuyorum.”

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