Aşk Ağlatır 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aşk Ağlatır 13. son bölüm izle

Aşk Ağlatır dizisi 13. son bölümüyle Show TV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Deniz Can Aktaş, Hafsanur Sancaktutan, Yağız Can Konyalı ve Eda Şölenci'nin yer aldığı dizinin son bölümünde; Nalan’ın bebek yalanı ortaya çıkınca Yusuf soluğu Ada’nın yanında alır. Aşk Ağlatır 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Aşk Ağlatır 13. son bölüm izleme linki...

Aşk Ağlatır dizisinin son bölümünde; aralarında bir engel kalmadığına sevinen çift evlenmek için ilk adımı atarlar; Yusuf Ada'yu istemeye gider. Nalan'ın Mert'le olmayı denemekten başka şansı kalmamıştır. Aşkını ilan eden Rüzgar, karşılık bulamayınca, kendine hakim olamaz ve Ada'yı kaçırmaya kalkar. Yusuf, Cevdet Yalçın'la iz sürerken, herkes kaybolan Ada'nın peşine düşer.

AŞK AĞLATIR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Aşk Ağlatır yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

AŞK AĞLATIR FRAGMAN

AŞK AĞLATIR 13. SON BÖLÜM İZLE

Yusuf, Ada'ya ondan vazgeçmeyeceğini söyler. Ada, doğmamış bebeği için bunu yapamayacaklarını belirterek onu reddeder. Yusuf'un yaptığına öfkelenen Nalan, dedesini ona karşı kışkırtır ve evi terk edip gitmesine neden olur.

Dedesinin gitmesiyle deliye dönen Yusuf, her yerde onu aramaya başlar. Evsiz Cevdet ise herkesin hayatına küçük dokunuşlarda bulunmaya başlar. Çiçek taburcu olur. Fırat'la birlikte, Nalan'ın yalanlarını ortaya çıkarmak için çalışmaya başlarlar.

Ada'nın gözüne girip gönlünü kazanmaya karar veren İsmail ise Sumru'nun lokantasında işe başlar. Bu arada Yusuf'un dedesini bulan Ada, farkında olmadan ikisi için de sona giden yolun ilk adımını atar.