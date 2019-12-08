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Aşk Ağlatır 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aşk Ağlatır 14. son bölüm izle
Aşk Ağlatır 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aşk Ağlatır 14. son bölüm izle
Aşk Ağlatır dizisi 14. son bölümüyle Show TV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Deniz Can Aktaş, Hafsanur Sancaktutan, Yağız Can Konyalı ve Eda Şölenci’nin yer aldığı dizinin son bölümünde; Yusuf bıçaklanıyor. Rüzgar, Ada'ya yaptıklarına rağmen ona evlenme teklifinde bulunuyor. Diziseverler merak ediyor: Aşk Ağlatır 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Aşk Ağlatır 14. son bölüm izleme linki...
Magazin 8 Aralık 2019 - 23:37

Aşk Ağlatır dizisinin son bölümünde; Ada yaşananlardan dolayı endişelidir. Taşradan İstanbul'a göç etmiş ve tek başına ayakta kalmaya çalışan gençlerin; vicdan ve aşkları arasında kalarak yaşadıkları çatışmanın hikayesinin anlatıldığı Aşk Ağlatır, her Pazar Show TV'de ekrana geliyor.

AŞK AĞLATIR 15. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYILANDI MI?

Aşk Ağlatır yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

AŞK AĞLATIR FRAGMAN

AŞK AĞLATIR 14. SON BÖLÜM İZLE

Nalan'ın bebek yalanı ortaya çıkınca Yusuf soluğu Ada'nın yanında alır.

Artık aralarında bir engel kalmadığına sevinen çift evlenmek için ilk adımı atarlar; Yusuf Ada'yı istemeye gider.

Nalan'ın Mert'le olmayı denemekten başka şansı kalmamıştır. Aşkını ilan eden Rüzgar, karşılık bulamayınca, kendine hakim olamaz ve Ada'yı kaçırmaya kalkar.

Yusuf, Cevdet Yalçın'la iz sürerken, herkes kaybolan Ada'nın peşine düşer.