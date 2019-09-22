Aşk Ağlatır 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aşk Ağlatır 3. son bölüm izle

Aşk Ağlatır 3. son bölüm Show TV'de yayınlandı. Başrollerinde Deniz Can Aktaş, Hafsanur Sancaktutan, Yağız Can Konyalı ve Eda Şölenci'nin yer aldığı Aşk Ağlatır dizisinin son bölümünde; Mustafa ve İsmail’in kaçırmaya çalıştığı Ada’nın, “Kurtar beni Yusuf!” diyerek gözyaşları içinde haykırdığı korku dolu anlar ekrana geldi. Peki Aşk Ağlatır 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Aşk Ağlatır 3. son bölüm izleme linki...

Aşk Ağlatır 3. son bölümde; Nagehan, Yusuf ve Rüzgar'la birlikte Ada'nın peşine düşüyor. Mustafa'ya yetişen Yusuf'un onunla kavgaya tutuştuğu anlar heyecanı yükseltiyor. Yusuf'un Rüzgar'ı merak ettiği, Nalan'ın da Ada'ya gözdağı verdiği anlar dikkat çekerken, ikilinin yakınlaştığı romantik dakikalar izleyenleri gülümsetiyor.

AŞK AĞLATIR 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Aşk Ağlatır yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

AŞK AĞLATIR FRAGMAN

AŞK AĞLATIR 3. SON BÖLÜM İZLE

Yusuf'un başına gelenlerden habersiz Ada, acımasız İstanbul sokaklarında bir başına kalakalmıştır. Neredeyse kimseyi tanımadığı bu koca şehirde, parasız ve ne yapacağını bilmez haldeki genç kadın yine de kolayca zorluklara teslim olacak gibi değildir.

Yusuf'un onu öylece bırakıp gitmeyeceğine inanır, onu bulmak için elinden geleni yapacaktır. Yusuf ise diğer yandan mahkemeye çıkarılacaktır. Ada'ya ulaşmak, ona bir mesaj iletmek için elinden geleni yapar Yusuf.

Yine de ikilinin birbirine kavuşması kolay olmayacaktır. Üstelik Mustafa ve İsmail de Ada'nın peşine düşmüştür. İsmail, Ada'ya adım adım yaklaşırken; Yusuf, İsmail'i durdurmak zorunda kalır.