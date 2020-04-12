Aşk Olsun filmi nerede çekildi? Aşk Olsun filminin oyuncuları ve konusu…

Vizyona girdiği 2015’in ne dikkat çekici filmlerinde biri olan Aşk Olsun, bu akşam televizyon ekranlarında olacak. Sevilen komedi oyuncusu İlker Aksum’un başrolünde oynadığı Aşk Olsun filminin konusu nedir? Aşk olsun filmi nerede çekildi? Aşk olsun filminin oyuncuları kim? İşte detaylar…

Yönetmenliğini Murat Serezli ve Neslihan Yıldız Alak'ın yaptığı 2015 yapımı Aşk Olsun filmi, özellikle sevilen oyuncu İlker Aksum'um performansı ile çok konuşulmuştu. Peki Aşk Olsun filminde hangi oyuncular var? Aşk Olsun filminin konusu ne? İşte Aşk Olsun filmi ile ilgili bilinmesi gerekenler…

AŞK OLSUN FİLMİNİN KONUSU NE?

Kadınlara “aşk doktorluğu” yaparak hayatını kazanan Ozan’ın yeni müşterisi Ceyda, ayrıldığı sevgilisi Caner'e geri dönebilmek amacıyla Ozan'ın yardımını ister. Fakat Caner, yaşadığı aşk acısını unutmak için yeni bir ilişkiye yelken açmıştır bile. Hiç hesapta yokken aşk doktoru Ozan, Pınar ile karşılaşır ve ona aşık olur. Bu arada esas görevini de unutmaz ve eski sevgililerin tekrar bir araya gelmesi için bir oyun düzenler. Fakat Ozan’ın planını Pınar fark eder ve Ozan'ın hayalini kurduğu ilişki başlamadan nihayete erer. Arap saçına dönen ilişkiler ağında bu eğlenceli dörtlü kendi mutlu sonlarını yakalayabilecekler midir?

AŞK OLSUN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Eşref Dinçer’in senaryosunu yazdığı Aşk Olsun filmi, İstanbul’un çeşitli semtlerinde çekildi.

AŞK OLSUN FİLMİNİN OYUNCULARI

İlker Aksum —– Ozan

Sedef Avcı —— Pınar

Kenan Ece —— Caner

Selen Seyven —– Ceyda