Aslı Enver eğitimlere başladı

Oyuncu Aslı Enver, kısa bir süre önce sahiplendiği ve Oli adını verdiği köpeğini eğitmeye başladı. Enver o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Aslı Enver geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Yedikule Hayvan Barınağı'ndan bir köpek sahiplendiğini duyurmuştu.

Sosyal medya hesabından yaşadığı mutluluğu takipçileriyle paylaşan ve sahiplendiği köpeğine Oli adını veren Enver, bu defa da köpeğini arabada şoför koltuğundan kaldırmaya çalışırken çektiği bir videoyu paylaştı.

Bu videonun üzerine ‘Eğitim şart’ yazan Aslı Enver böylelikle köpeğiyle ne kadar yakından ilgilendiğini de göstermiş oldu.