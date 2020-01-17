Aslı Enver’in kahkülle imtihanı

Başrolünde yer aldığı Babil dizisi için saçlarını kahkül kestiren oyuncu Aslı Enver, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla bu imajın günlük hayatta pek de rahat olmadığını gösterdi.

Kadrosunda Halit Ergenç ve Ozan Güven gibi isimlerin bulunduğu Babil dizisi ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan oyunu Aslı Enver, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla takipçilerini gelişmelerden haberdar ediyor. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan güzel oyuncu, dizideki karakterinin kahkül kesilmiş saçlarını günlük hayatta da kullanmak zorunda olduğundan bazı zorluklar yaşadığını gösterdi. Gözlerinin biraz üzerinde duran saçlarını tepesinde toplayarak çektiği bir selfieyi hesabından paylaştı ve üzerine de ‘Kahkülle hayat zor’ notunu düştü.