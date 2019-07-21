Aslı gelin çiçeğini kaptı!

Uzunca bir süredir şarkıcı Murat Boz ile birlikte olan oyuncu Aslı Enver, önceki akşam ağabeyi Akın Enver'in düğününde boy gösterdi.

Aslı Enver’in abisi Akın Enver, dün akşam kızının annesi María Isabel Barriga Ortega ile evlendi. Düğüne uzatmalı sevgilisi Murat Boz ile katılan Aslı Enver, geceye dair en güzel kareleri de sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

Enver’in paylaştığı fotoğraflar arasında dikkat çekenlerden biri de yengesi Isabel’in gelin çiçeğini kaptığını gösteren fotoğrafıydı. Bilindiği gibi gelin çiçeğini alan genç kızın yakın zamanda evleneceği rivayet edilir… Aslı bu kare ile sevgilisi Murat’a gönderme yapmış oldu.