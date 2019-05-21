Aslı Turanlı’dan eski sevgilisi Ata’ya ‘Orangutan’ göndermesi

Komedyen Ata Demirer (46) kendisinden 22 yaş küçük Aslı Turanlı (24) ile 3 hafta aşk yaşamış ve bu ilişki kısa sürmesine rağmen uzun bir süre konuşulmuştu.

Magazin kulislerinde konuşulanlara göre Aslı Turanlı'nın bu aşkı özellikle sosyal medyada reklam amaçlı kullanmak istemesi Ata Demirer'in ayrılık kararı almasında etkili olmuştu. Aslı Turanlı dün Twitter'da şöyle bir mesaj yayınladı:

“İnanıp sevgili olduğun zaman ‘Mavi gibisin Aslı, her tonun güzel'. İnanmayıp ayrıldıktan sonra ‘Orangutan mübarek'.

Hiç adil değil. Yalnızlığı sevdiğinden değil, başka çaren yok.”

Takipçileri “Ata'ya gönderme yaptığın belli” yazdı. Aslı Turanlı, tweet'i hemen sildi.