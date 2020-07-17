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Aslı Turanlı’nın maskesinin fiyatı dudak uçuklattı!
Aslı Turanlı’nın maskesinin fiyatı dudak uçuklattı!
Ata Demirer'in eski aşkı Aslı Turanlı, önceki gün Bebek’te görüntülendi. Yakın arkadaşı ile bir araya gelen Turanlı'nın maskesi dikkatlerden kaçmadı.
Emre ÇEVİK
Magazin 17 Temmuz 2020 - 11:19

Komedyen Ata Demirer ile yaşadığı ilişkiyle ismini duyuran sunucu Aslı Turanlı, önceki gün Bebek'teydi. Yakın arkadaşı ile toplantı da bir araya sunucunun taktığı 1.650 TL değerindeki Louis Vuitton maske ise görenlerin dikkatini çekti.

“SEVGİLİM OLURSA SİZLE TANIŞTIRACAĞIM”

Ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Turanlı, Kerem Bursin ile aralarında çıkan aşk dedikodularına açıklık getirerek, “Kerem ile aramızda olan bir şey yok ama bir sevgilim olursa kolundan tutup ilk yanınıza geleceğim. Hatta yakışmış mıyız diye soracağım, göreceksiniz” diyerek gülümsedi.

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