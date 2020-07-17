Aslı Turanlı’nın maskesinin fiyatı dudak uçuklattı!

Komedyen Ata Demirer ile yaşadığı ilişkiyle ismini duyuran sunucu Aslı Turanlı, önceki gün Bebek'teydi. Yakın arkadaşı ile toplantı da bir araya sunucunun taktığı 1.650 TL değerindeki Louis Vuitton maske ise görenlerin dikkatini çekti.

“SEVGİLİM OLURSA SİZLE TANIŞTIRACAĞIM”

Ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Turanlı, Kerem Bursin ile aralarında çıkan aşk dedikodularına açıklık getirerek, “Kerem ile aramızda olan bir şey yok ama bir sevgilim olursa kolundan tutup ilk yanınıza geleceğim. Hatta yakışmış mıyız diye soracağım, göreceksiniz” diyerek gülümsedi.

