Aslıhan Gürbüz yavru ayıyı elleriyle besledi

Aslıhan Gürbüz Bursa’nın Karacabey ilçesini keşfetmek için doğa turu gerçekleştirdi. Oyuncu, annesi Sevim Gürbüz ve kardeşi Ayhan Gürbüz ile gerçekleştirdiği ziyarette ilk olarak Doğa Koruma ve Millî Parklar 2. Bölge Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Ovakorusu Ayı Barınağı’nı ziyaret etti.

Aslıhan Gürbüz, bir ay önce vatandaşlar tarafından Sakarya’da bulunan ve öksüz kaldığı için barınağa getirilen yavru ayı ‘Dolunay’ı ziyaret etti. Gürbüz görevliler gözetiminde yavru ayıyı biberonla besledi.

Gürbüz, “Bazen insanlar iyi niyetli olarak tabiatta yalnız başına buldukları bir hayvanı hemen oradan alarak yetkililere teslim etmeye çalışıyor. Bu her ne kadar iyi bir maksatla yapılsa da çoğu kez annesi tarafından bilinçli bir şekilde bırakılan yavrunun ormandan kopmasına sebep oluyor. Yaban hayatında hiç bir ebeveyn yavrusunu kaybetmez. Lütfen her bulduğunuz yavruyu sahipsiz sanmayalım ve onun gerçekten öksüz olduğuna emin olalım. Çünkü genelde anneleri birkaç saat içerisinde yeniden o bölgeye gelerek yavrularını sesinden veya kokusundan bulabiliyor” dedi.

Yavru ayıya biberonla süt içirirken çekildiği fotoğraf ve videoları Instagram hesabından da paylaşan Gürbüz'ün o anları binlerce kişi tarafından izlendi.

“AKLIM ALMIYOR”

Gürbüz ailesinin bir sonraki durağı Karacabey Longoz Ormanı oldu. Doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş’in de rehberlik ettiği longoz gezisinde Gürbüz temizlik yapmayı da ihmâl etmedi.

Eline aldığı poşetle tek tek yere atılan çöpleri toplayan Gürbüz, “İnsanlar bu yerlerin kıymetini bilmiyor. Kaçıncı devirde yaşıyoruz, dünya olarak nasıl bir süreçten geçiyoruz hepsi ortada. Ama hala böyle yerlere çöp atabilen, pisliğini bırakabilen insanlar var. Böyle bir yere bunu nasıl atabiliyorlar aklıma almıyor” ifadelerini kullandı. (İHA)



İlginizi Çekebilir İstanbul'dan kaçıp Ege'ye yerleşmişti... Aslıhan Gürbüz zeytin hasadına başladı