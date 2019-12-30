Asuman Dabak rahim ağzı kanseri olduğu dönemde yaşadıklarını anlattı

Asuman Dabak, katıldığı bir programda geçmişte yaşadığı üzücü bir olayı anlattı. Rahim ağzı kanserine yakalandığını belirten Dabak, doktorun kendisine altı ay ömrü kaldığını söylediği ve hastalığı kabul etmediğini anlattı.

Oyuncu Asuman Dabak, Ali Eyüboğlu ve İlkay Buharalı’nın YouTube kanalındaki programlarına katıldı. Yıllar önce kendisine ilk rahim kanseri teşhisi konduğunda bir doktorun kendisine “6 ay ömrün kaldı” dediğini anlatan Dabak, “Yıllar geçti üzerine neler yaşadım, iki kez daha atlattım ama gördüğünüz gibi buradayım. Ben bu hastalığı kabul etmiyorum ve ölmemeye karar verdim” dedi.

“Kilit” filminin setinde yönetmen Adil Oğuz Valizade ile Mert Fırat arasında yaşandığı iddia edilen tartışmalar hakkında da konuşan Dabak, “Ben sette böyle bir şeye denk gelmedim. Bizim dışımızda bir şey yaşandıysa bilemem. Adil benim çok eski arkadaşım. Her ekipte ufak tefek zorluklar yaşanabilir. Ancak benim kulağıma böyle bir şey gelmedi. Filmin çekimleri bitmek üzere ve Mert, final sahnelerini çekecek. Sağlam bir polisiye film geliyor” dedi.