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Ata Demirer: Artist ve babası
Ata Demirer: Artist ve babası
Eski fotoğrafların paylaşıldığı perşembe gününü boş bırakmayan oyuncu Ata Demirer, babasıyla birlikte çekilmiş bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.
Magazin 9 Ocak 2020 - 10:52

Geçtiğimiz günlerde eski sevgilisi Alara Bozbey ile yeniden bir araya gelen ve nisan ayında da nikah masasına oturacağı iddia edilen oyuncu Ata Demirer, Instagram hesabından bir TBT paylaştı. Eski fotoğrafların paylaşıldığı perşembe gününü boş bırakmayan ve takipçileriyle henüz çocukluk dönemine ait kareleri paylaşmaktan geri durmayan Demirer, babasıyla birlikte görüldüğü bir fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sundu. Ata Demirer 40 yıllık mazisi olan bu fotoğrafa: “Şöyle kırk senelik bir #tb yapıştıralım. Artist ve babası… Bursa” notunu düştü.

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