Ata Demirer ‘Sevgililer Günü’ mesajında bacaklarını övdü!

Oyuncu Ata Demirer, Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımla takipçilerini yıllar öncesine götürdü ve Sezen Aksu ile 2005 yılında çıktığı bir şovun görüntüsünü takipçileriyle paylaştı.

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı esprili paylaşımlarla beğeni toplayan Ata Demirer, bundan 15 yıl önce bir Sevgililer Günü’nde Sezen Aksu ile birlikte çıktığı bir şov programında çekilmiş fotoğrafın üzerine yorumda bulundu. Yaptığı taklitlerle ve güçlü sesiyle beğeni toplayan Demirer, giydiği kostümden görünen bacaklarına övgü dolu sözlerde bulunmayı da ihmal etmedi ve Sezen Aksu ile birlikte görüldüğü karenin üzerine: “2005 Sevgililer Günü hatırası Sezen-Ata şov… Bacaklarımın da güzelliği…” notunu düştü.