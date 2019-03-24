Ata Demirer’den ‘Fenomen yaşam koçu’ pozu

Sürpriz bir şekilde başlayan Aslı Turanlı aşkını yine sürpriz bir şekilde sonlandıran Ata Demirer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla göndermede bulundu. Ayrılık sonrası kendisiyle daha fazla ilgilenmeye başlayan ve spora ağırlık veren Ata Demirer, koşuya çıkmadan önce çektiği selfie ile dikkatleri üzerine çekti.

Sosyal medya hesabı olan bazı yaşam koçlarını ti ye alan Demirer, odasından paylaştığı selfiede şu ifadelere yer verdi: “Aynadan story atan fenomen yaşam koçu pozunu da verdik ya… Çok şükür! Şimdi Bebek sahili düşünsün”