Atiye yeni sezon ne zaman başlayacak? Netflix Atiye 2. sezon başlama tarihini açıkladı!

Tarihin en eski yerleşim yeri olan Göbeklitepe’yi konu alan mistik hikayesi ile ilk sezonu çok beğenilen Atiye dizisinin ikinci sezon tarihi açıklandı. Dünyanın en çok tercih edilen yayın platformu olan Netflix, Atiye’nin yeni sezonunun fragmanını yayınladı ve 2. sezonun 10 Eylül’de yayınlanacağını duyurdu.

Beren Saat'in Atiye rolünü canlandırdığı ve mistik hikayesi ile dikkatleri üzerine çeken Atiye dizisinin ikinci sezon çekimlerine geçtiğimiz günlerde başlanmıştı. Dizinin severleri, ikinci sezonun ne zaman yayınlanacağını araştırıyordu. Netflix, Atiye'nin yeni sezonu hakkında açıklamada bulundu.

ATİYE YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Netflix Türkiye, Atiye 2. sezonunun 10 Eylül'te platform üzerinden yayınlanacağını duyurdu. Yeni sezonun kaç bölümden oluşacağı ise açıklanmadı.

ATİYE KONUSU NE?

Atiye, ailesi ve sevgilisi Ozan ile İstanbul’da sade ve mutlu bir hayat sürmektedir, ta ki dünyanın en eski tapınağı Göbeklitepe’de yapılan bir keşifle hayatı değişene kadar. Bölgedeki kazı çalışmalarını yürüten arkeolog Erhan, Atiye ile Göbeklitepe arasındaki mistik ilişkiyi gözler önüne seren bir sembol keşfeder. Atiye ona bambaşka bir kapı açan bu gizemli olayın peşine düşerek antik tapınakta geçmişini aramaya karar verir. Bu gizem perdesi aralandıkça Atiye’nin karşısına çıkan olaylar ona geçmişle geleceği, gerçek ile ruhani arasındaki her şeyi sorgulatacaktır.

ATİYE DİZİSİ OYUNCULARI KİM?

Beren Saat – Atiye

Mehmet Günsür – Erhan

Metin Akdülger – Ozan

Melisa Şenolsun – Cansu

Başak Köklükaya – Serap

Civan Canova – Mustafa

Meral Çetinkaya – Zühre

Hazal Türesan – Hannah

Cezmi Baskın – Öner

Tim Seyfi – Serdar