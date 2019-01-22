Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman? (ATV yayın akışı) EDHO bu akşam var mı yok mu?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman? (ATV yayın akışı) EDHO bu akşam var mı yok mu?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 3 hafta süren yeni yıl molası sonrasında izleyicilerle buluşuyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 122. yeni bölümünde, cenazede karşı karşıya gelen Façalı Dayı ile Hızır arasında gergin anlar yaşanıyor. Alpaslan intikam için tüm Façalı'ları öldürmeye yemin ediyor. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam var mı? İşte EDHO yeni bölüm fragmanı ve 22 Ocak Atv yayın akışı...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümü bu akşam ekranlara gelecek. Haftalardır heyecanla beklenen EDHO 122. yeni bölümde Façalı Dayı ile Hızır arasında ipler geriliyor. Hızır, Façalı Dayı’ya ‘ya öl ya da öldür’ diyerek gözdağı veriyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 122. yeni bölüm fragmanı ve Atv yayın akışı…

EDHO YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölüm yayın tarihi de belli oldu. Dizi yeni bölümü ile 22 Ocak Salı günü ekrana gelecek. ATV yayın akışına göre Boluspor Galatasaray maçının ardından saat 21:45 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 122. bölüm yayınlanmaya başlayacak.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 121. SON BÖLÜM ÖZETİ

Hayriye işlediği günahlar sebebiyle Allah'tan af diler. Karı koca arasına girdiği için çok pişmandır. Bu arada Hızır, eniştenin kulağını görünce ne olduğunu sorar. Hurşit olanları anlatır. Enişte Hızır'a Hatice'siz yaşayamayacağını onu öldürmesini ister. Hızır şaşırır. Hızır Hatice'yi aldatmadığını ve bu yüzden öldürmeyeceğini söylese de enişte onu yine de öldürmesini ister. Enişte olayları bir türlü anlayamaz sonunda Alparslan o gece yaşananları detayları ile anlatır. Enişte ikna olur ama bir sorun vardır. Hatice eniştenin öldüğünü sanmaktadır.

MESUT İLYAS'A TUZAK KURUYOR

Mesut, Tuncay'ın bütün adamları ile birlikte infaz edildiğini öğrenir. Bunu yapanların kim olduğunu öğrenmek ister. Ancak kamera kayıtları silinmiştir. Haberi getiren adamı Çakırbeylilerin infazdan önce kalabalık şekilde ofisten ayrıldığını söyler. İlyas'ın bu işi yaptığından emin olan Mest, adamının İlyas'ın olmadığını söyleyince şaşırır. Ancak İlyas'ı hedefine koyan Mesut İlyas'ın bu işin içinde olduğu fikrini adamına söyleyerek aslında ona tuzak kurmaktadır.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜM İZLE

HIZIR ENİŞTENİN ÖLMEDİĞİNİ AÇIKLIYOR

Hızır, enişte ile birlikte eve gelir. Hatice ve diğerlerine gerçeği açıklamak için yanlarına gider. Hatice, Hayriye ve Emine olanlardan habersiz Hızır'ı soru yağmuruna tutar. Hızır iyice pişman oldukları anladığında onlara ders gibi bir konuşma yapar ve nasihatler verir. Sonunda eniştenin ölmediğini açıklar. Hatice şok olur. Hızır'ı şaka yapmaması konusunda uyarır. Hızır, enişte ile ilgili yaptığı planı ve sonrasında yaşananları anlatır. Hatice dayanamayıp kocasının nerede olduğunu sorunca nerede olduğunu söyler. Hatice sevinçle kocasına gider. Hayriye de derin bir oh çeker ve “Çok şükür” der.