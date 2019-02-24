Kudret, Denizi bıçaklıyor! Avlu 32. yeni bölüm fragmanında gerilim yükseliyor (Avlu yeni bölüm fragmanı izle)

Avlu yeni bölüm fragmanında gerilim artıyor. Star TV'de yayınlan Avlu dizisi 32. yeni bölüm fragmanında yeni bölümden çok özel sahneler paylaşıldı. Yeni fragmanda; Kudret kaybettiklerine bir kez daha yanıyor. Hayatından başka bir şeyi kalmadığını söylüyor. Ve avluda hesaplaşma anı geliyor. Kudret, Deniz'i bıçaklıyor. Heyecan bir kez daha yükseliyor. İşte Avlu 32. yeni bölüm fragmanı...

AVLU 32. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

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AVLU SON BÖLÜM ÖZETİ: 31. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Azra bir yarısının Avlu’da olduğunu düşünüyor. Ailesi içeride o ise dışarıda. Yaşadığı özgürlük duygusunun güzelliğine rağmen içindeki burukluk hem baki kalıyor. Zerrin ise Azra’yı yeniden Avlu’ya döndürmek için and içiyor.

AZRA AVLUYA DÖNÜYOR!

Azra’nın şartlı tahliyesi yanıyor. Çünkü onu kaçıran ve daha sonra Kudret’in adamları tarafından ele geçirilen Yiğit bulunamıyor. Azra Avlu’ya dönüyor ama bir mahkum olarak değil. Avukat Erhan’ın yardımcısı olarak, Deniz ile görüşmeye geliyor. Deniz ile uzun uzun kucaklaşıyorlar.

AVLU SON BÖLÜM İZLE

ZERRİN DELİRİYOR

Zerrin iyice deliriyor. Odasında kendi kendine kafasında yarattıkları ile konuşuyor. ‘Sus, sus’ diye bağırıyor. O kadar çok sinirleniyor ki adeta kendini kaybediyor. Bu anları Özlem de tanık oluyor. Özlem şaşkınlık içinde Zerrin’i izliyor.

KUDRET: HİÇ BEKLEMEDİĞİ ANDA CANINI ALACAĞIM

Deniz Pelin’i korumak için elinden geleni yapıyor. Üvey babası ile yaşadığı korkunç olaydan sonra hayatı zindana dönen Pelin artık Deniz’in kanatları altında. Kudret ise torununu ve içlerindeki köstebeği arıyor. Kudret, Azra’nın canını hiç beklemediği bir anda alacağını söylüyor. Kralın kim olduğunu ona göstermek istiyor.