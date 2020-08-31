Ayça Çağla Altunkaya kimdir? Ayça Çağla Altunkaya kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde son günlerde en fazla konuşulan isimlerden biri de Ayça Çağla Altunkaya oldu. Acun Ilıcalı ile sık sık görüntülenen Ayça Çağla Altunkaya'nın hayatı da merak edilmeye başlandı. Peki Ayça Çağla Altunkaya kimdir? Ayça Çağla Altunkaya kaç yaşında ve aslen nerelidir?

Ayça Çağla Altunkaya, Acun Ilıcalı ile birlikteliği nedeniyle son zamanlarda en fazla konuşulan isimler arasında yer alıyor. Geçtiğimiz gün Acun Ilıcalı ile birlikte yeni fotoğraflarının da ortaya çıkmasıyla internette sıkça araştırılmaya başlandı. İşte Ayça Çağla Altunkaya hakkında merak edilen bilgiler…

AYÇA ÇAĞLA ALTUNKAYA KİMDİR?

1999 Yalova doğumlu olan Ayça Çağla Altunkaya, 21 yaşındadır. Sevgilisi Acun Ilıcalı ise 29 Mayıs 1969 doğumludur. Basketbol ile ilgilenen Ayça Çağla Altunkaya, hemşirelik okulundan mezun olmuştur. Hala Yalova’da ikamet eden Ayça Çağla Altunkaya, geçtiğimiz günlerde Survivor’un çekildiği Dominik Cumhuriyeti’nde ortaya çıkmıştır.

İkilinin aşk yaşadığı ilk kez, Acun Ilıcalı’ya ait sürat teknesinde çekilmiş fotoğraf sonrası ortaya çıkmıştır. Ayça Çağla Altunkaya’nın, Acun Ilıcalı’nın eski eşi Şeyma Subaşı ile olan benzerliği de internetin en çok konuşulan konularından biri olmuştu.