Baba Levo olarak tanınan müzisyen Levent Altındağ hayatını kaybetti

Kanser tedavisi gören usta müzisyen Levent Altındağ (Baba Levo) dün saat 15.30 sıralarında hayatını kaybetti.

Levent Altındağ’ın vefatı üzerine Suavi, Sıla, Soner Arıca, Şehrazat ve Fettah Can gibi çok sayıda ünlü isim üzüntülerini sosyal medyada dile getirdi.

Altındağ’ın cenazesi bugün öğle namazının ardından Balıkesir’in Ayvalık ilçesi Altınova Mahallesi’ndeki Altınova Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

LEVENT ALTINDAĞ KİMDİR?

1954 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Levent Altındağ, müzisyen babası Erdoğan Altındağ’ın teşviki ile mandolin çalarak müziğe başladı. Onno Tunç, Şerif Yüzbaşıoğlu, İsmet Sıral, Emin Fındıkoğlu, Neşet Ruacan, Süheyl Denizci, Okay Temiz, Erkan Oğur, Arto Tunç ve Nükhet Ruacan ile çalışmalar yaptı.

Fahir Atakoğlu, Federico Ramos ve dünyanın en iyi davulcularından biri olan Horacio El Negro ile İzmir Caz Festivali’nde çaldı. Yine dünyaca ünlü vurmalı çalgılar ustası Nana Vasconcelos ile Brezilya ve Türkiye’de çalışmalar yaptı.

7. Uluslararası İstanbul Caz Festivali’nde sahne alan Aşkın Arsunan Ethno Karma Project’e konuk müzisyen olarak katıldı.

Yurt içi ve yurt dışında birçok festivale katılan Altındağ, ayrıca yüzlerce müzik albümünün stüdyo kayıtlarında yer alarak, sayısız sanatçıya eşlik etti.

Stüdyo müzisyenliğinin yanında Türkiye’nin önemli müzisyenlerinden kurulu olan Habbecik ile CD ve konser çalışmaları yapan Levent Altındağ, hâlen İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda sanatçı öğretim elemanı olarak görev yapıyordu. (DHA)