Babaya veda! Cem Adrian’ın acı günü

Cem Adrian adıyla tanınan Edirneli ünlü müzisyen ve söz yazarı Cem Filiz’in, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde kanser tedavisi gören 69 yaşındaki babası Celal Filiz, dün yaşamını yitirdi.
Filiz için bugün Edirne’nin Ekmekçi köyü mezarlığında cenaze töreni düzenlendi. Corona virüsü tedbirleri kapsamında kılının cenaze namazına Cem Adrian, annesi Nazlı Filiz, ablası Özlem Alper, yakınları ve köylüler katıldı.
Cenaze namazının ardından Celal Filiz, okunan dualarla toprağa verildi. Babasını son yolculuğuna uğurlayan Cem Adrian’ın çok üzgün olduğu görüldü. (DHA)