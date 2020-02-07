Babil 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Babil 4. son bölüm izle

Babil dizisi 4. bölümü ile ekran geldi. Son bölümde; Eda, İrfan’ı kaybetme korkusuyla büyük bir hata yapınca Egemen elini uzatıyor. Peki Babil 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Babil dizisinde Halit Ergenç, Ozan Güven, Aslı Enver gibi isimler başrolde yer alıyor. 4. bölümü ile ekrana gelen Babil’de İrfan, İlay'ı Babil'den uzaklaştırmaya çalışırken Kudret'in beklenmedik bir şekilde olaya dahil olmasıyla işler daha da tehlikeli ve karmaşık bir yola giriyor. İşte Babil yeni bölüm fragmanına ve son bölüme dair detaylar…

BABİL 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Babil yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığı anda haberimizde yer alacak.

BABİL YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE

BABİL SON BÖLÜM İZLE

SON BÖLÜM ÖZETİ

İrfan, oğlunu kurtarmak için her şeyi göze aldı ama artık başında yeni bir dert daha var, İlay. Eda, İrfan'ı kaybetme korkusuyla büyük bir hata yapınca Egemen elini uzatıyor.

Hakan'a bildirdiği haddin bedelini ödemek zorunda kalan Ayşe, İrfan'la bir kere daha karşı karşıya geliyor. İrfan, İlay'ı Babil'den uzaklaştırmaya çalışırken Kudret'in beklenmedik bir şekilde olaya dahil olmasıyla işler daha da tehlikeli ve karmaşık bir yola giriyor.