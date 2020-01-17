Babil konusu ve oyuncuları… Babil dizisinde kimler oynuyor?

Babil dizisi Star TV ekranlarında yayın hayatına merhaba diyor. Yönetmenliğini Uluç Bayraktar'ın üstlendiği dizide İdealist bir ekonomi profesörü olan İrfan’ın hayatı, haksız yere işten atılması ve 7 yaşındaki oğlu Deniz’in hastalanmasıyla alt üst olur. İşte Babil dizisinin konusu ve oyuncularına dair detaylar...

Babil dizisi güçlü oyuncu kadrosuyla merak uyandırırken ilk bölüm tarihi geldi. Babil dizisinde Halit Ergenç İrfan karakterine, Ozan Güven Egemen karakterine hayat verecek. En son İstanbullu Gelin dizisindeki başarılı oyunculuğu ile beğeni toplayan Aslı Enver'de dizinin oyuncu kadrosunda yer alıyor. İşte Babil dizisinin konusu ve oyuncuları…

BABİL DİZİSİ OYUNCULARI

Halit Ergenç – İrfan

Ekonomi profesörü, sevgi dolu bir baba. İdealist, zeki, duyarlı, vicdanlı, karizmatik ve mütevazi.

Ozan Güven – Egemen

İrfan'ın en yakın dostu. Her devrin adamı, eğlenceli, kurnaz, şeytan tüylü, tek tabanca, fırsatçı. Hayatı hep sınırda, uçlarda.

Aslı Enver – Ayşe

Süleyman'ın asistanı. Sempatik, dürüst, akıllı, duyarlı, merhametli, samimi.

Birce Akalay – İlay

Süleyman'ın sevgilisi, İrfan'ın eski aşkı. Çekici, sofistike, çok güzel, mesafeli.

Nur Fettahoğlu – Eda

İrfan'ın eşi. Tutkulu, entrikacı, pragmatik, iyi bir anne, iyi dost, tehlikeli düşman.

Mesut Akusta – Süleyman

Karanlık bir tarafı olan iş adamı, eski tefeci, aile babası. İlay'a deli gibi aşık. Eğitimsiz, hırslı, zeki, acımasız, cezalandırıcı, güçlü, saplantılı.

BABİL DİZİSİ KONUSU

Oğlu büyük bir hastalık geçiren İrfan'ın bir an önce ameliyat ve tedavi için gereken parayı bulması gerekmektedir. Bir ekonomi profesörü olsa da bugüne kadar parayla ilkeli bir ilişki kuran İrfan, çoktan geçtiğini zannettiği hayatın en ağır sınavıyla karşı karşıyadır.

Oğlunu kurtarmak için savunduğu tüm değerlerle çatışmaya girmesi gereken İrfan'ın bu sınavda boş kağıt verme şansı yoktur. Artık onun değil, oğlunun hayatı söz konusudur. İrfan, gereken parayı bulmak için “gereken her şeyi” yapmaya hazır olmalıdır. Üstelik bu yol, daha önce hiç yürümediği bir yoldur.

İRFAN VE EGEMEN: AYNI YOLDA İKİ DOST, İKİ DÜŞMAN

Yapımını Ay Yapım’ın üstlendiği, yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı, hikaye ve senaryosunu Nüket Bıçakçı ve Özlem Yücel’in kaleme aldığı, çok yakında Star TV’de başlayacak olan yılın iddialı dizisinde İrfan karakterini Halit Ergenç, Egemen karakterini Ozan Güven canlandıracak. İki birbirine zıt karakterde çocukluk arkadaşı, yıllar sonra hayatlarının en büyük sınavı için yan yana gelecek.

İRFAN VE EGEMEN'İN YOLLARI KESİŞİYOR

İdealist, çalışkan ve dürüst bir ekonomi profesörü olan İrfan, uğradığı bir iftiranın sonucu işini kaybeder. Yaşadığı haksızlığı sindiremeden oğlu Deniz’in ölümcül hastalığı ortaya çıkar. İrfan’ın kısa sürede çocuğunun ameliyatı için gerekli olan parayı bulması gerekmektedir. Çaldığı tüm kapılar birer birer yüzüne kapanırken, İrfan’ın son bir umut olarak çocukluk arkadaşı Egemen’e gider. İki dostun yolları yıllar sonra yeniden birleştirir.

PARANIN PEŞİNDE MACERA BAŞLIYOR

Egemen, neşeli, eğlenceli, kurnaz, İrfan’ın her anlamda tam zıttı. Çocukluğundan beri tek hayali zengin olmak. Bu uğurda elini kirletmekten, insan kullanmaktan çekinmez. İrfan para bulmak için kapısına geldiğinde Egemen bunu son bir yırtma şansı olarak görür. İki can dostu paranın peşinde karanlık bir maceraya atılırken, geçmişten gelen sır en büyük sınavları olacaktır.