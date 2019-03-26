Bar Refaeli Antalya’yı ısıtacak

Adriana Lima, Kendall Jenner, Izabel Goulart, Isabeli Fontana ve Paris Hilton gibi dünyaca ünlü modellerin podyumda boy gösterdiği Dosso Dossi Fashion Show, bu yıl Bar Refaeli’yi ağırlayacak. Güzel manken, 12 Haziran'da Antalya Expo Center'da gerçekleşecek Dosso Dossi Fashion Show'da podyuma çıkacak. Refaeli'ye yaklaşık 100 manken eşlik edecek. Özel olarak hazırlanacak podyumda dört ayrı kıyafet sergileyecek olan Bar Refaeli, aynı gece düzenlenecek partiye de katılacak.

DICAPRIO İLE AŞK YAŞADI

34 yaşındaki model, Pilpel, Castro ve Victoria’s Secret gibi ünlü markaların etkinlikleriyle ve aktör Leonardo DiCaprio ile yaşadığı ilişkiyle uzun süre gündemde kalmıştı. 1.75 boyundaki ve iki çocuk annesi olan Bar Refaeli, geçtiğimiz yıl ise ayrımcılığa, ırkçılığa ve bağnazlığa karşı farkındalık yaratmak için kara çarşaf giymiş ve oynadığı reklam filmiyle adından söz ettirmişti.