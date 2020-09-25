Baraj 7. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Tarık baba olacağını öğreniyor…

Salı akşamı FOX TV'de yayınlanan Baraj dizisinin 7. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmanda; Tarık, Fulya'yı sevdiğini itiraf ediyor. Bu itiraftan sonra baba olacağını öğrenen Tarık kalbi ve mantığı arasında kalıyor. İşte Baraj 7. bölüm 2. fragmanı...

BARAJ 7. BÖLÜM 2. FRAGMANI

BARAJ 7. BÖLÜM 1. FRAGMANI

BARAJ 6. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Baraj’daki hapis hayatından nihayet kurtulan Tarık, bu fırsatı Nehir ile baş başa vakit geçirmek için kullanır. Fakat bu yaptığının hem kendini hem de Nehir’i büyük tehlikeye atacağının henüz farkında değildir.

Eski kurbanları İsmet ve Ahmet’in izini bulması artık Nehir’i kapana sıkıştırmıştır. Nehir artık üç farklı hayatı aynı anda yaşamak zorundadır. Üstelik gizlediklerini en son istediği kişi öğrenmek üzeredir: Nazım. Nehir’in yalanını öğrenen Nazım, kendi yalanını ne zaman itiraf edecektir?