Baraj 7. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Tarık baba olacağını öğreniyor…

BARAJ 7. BÖLÜM 2. FRAGMANI
Tarık mantığını mı yoksa kalbini mi dinleyecek? #Baraj yeni fragman yayında! @FOXTurkiye pic.twitter.com/3YZ2PB9Wdm
— Baraj (@barajfox) September 25, 2020
BARAJ 7. BÖLÜM 1. FRAGMANI
Duygusal bir bölüm bizleri bekliyor. #Baraj yeni bölümüyle Salı 20.00’de FOX’ta. @foxturkiye pic.twitter.com/JJrHznLnc4
— Baraj (@barajfox) September 22, 2020
BARAJ 6. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Baraj’daki hapis hayatından nihayet kurtulan Tarık, bu fırsatı Nehir ile baş başa vakit geçirmek için kullanır. Fakat bu yaptığının hem kendini hem de Nehir’i büyük tehlikeye atacağının henüz farkında değildir.
Eski kurbanları İsmet ve Ahmet’in izini bulması artık Nehir’i kapana sıkıştırmıştır. Nehir artık üç farklı hayatı aynı anda yaşamak zorundadır. Üstelik gizlediklerini en son istediği kişi öğrenmek üzeredir: Nazım. Nehir’in yalanını öğrenen Nazım, kendi yalanını ne zaman itiraf edecektir?