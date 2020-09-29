Baraj 7. son bölümde neler oldu? Baraj 8. yeni bölüm fragmanı geldi mi?

Baraj dizisi bu akşam 7. son bölümle ekranlara geldi. Tarık ile Nehir'in iyice yakınlaştığı son bölümde, Zerrin’in baraja gelmesi bütün dengeleri bozdu. İşte Baraj 8. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşanan olaylar...

BARAJ DİZİSİ 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Baraj dizisinin 8. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı geldiği anda sayfamızdaki bağlantıdan izlenebilecek.

BARAJ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tarık, Nehir ile iyice yakınlaşmaya başlamıştır. Fakat bir yandan Zahra'nın ondan hamile olması bir yandan da barajın sahibi Kemal Bey'in Tarık'ı kızı ile evlenmeye zorlaması Tarık için barajı zindana çevirecektir. Bütün bunlara rağmen Tarık'ın Nehir'den vazgeçmeye niyeti yoktur.

Zerrin'in baraja gelmesi bütün dengeleri bozar ve büyük yalanların ortaya çıkmasına sebep olacak bir olaylar zincirini tetikler. Ona söylenen büyük yalanı öğrenen Nehir ise büyük bir hayal kırıklığına uğrayacaktır.