Barış Üregül kimdir? Barış Üregül nereli ve kaç yaşında?

Barış Üregül kimdir? Barış Üregül nereli ve kaç yaşında?

Barış Üregül, 1986 doğumludur. İlk oyunculuk deneyimini 2009 yılında yayınlanan Deli Deli Olma isimli sinema filmiyle yaşayan Barış Üregül hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Barış Üregül nereli ve kaç yaşında?

2011 yılında yayınlanmaya başlayan Pis Yedili dizisinde hayat verdiği Ferit karakteriyle tanınmaya başlayan Barış Üregül hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Barış Üregül kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

BARIŞ ÜREGÜL KİMDİR?

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Tarık Akan'ın oğlu olan Barış Zeki Üregül, 19 Eylül 1986 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Baba tarafından aslen Gümüşhane'lidir. Tam adı Barış Zeki Üregil'dir. Babasının sahne soy ismi “Akan”ı da kullanan Barış Üregil'in annesi Yasemin Erkut'tur. Özlem Üregül, Yaşar Özgür Üregül adında iki kardeşi vardır.

2017 yılında şarkıcı Asya Engin ile evlenen Barış Üregül'ün bu evliliğinden Gece isminde bir kızı bulunmaktadır.

Şu an özel bir okulun yönetim kurulu başkanı olarak görev yapan Barış Üregül, ilk oyunculuk deneyimini 2009 yılında Deli Deli olma filmiyle yaşamış Pis Yedili dizisinde canlandırdığı Ferit karakteriyle tanınmaya başlamıştır.

Barış Üregül'ün rol aldığı diziler ve filmler:

2009 – Deli Deli Olma (Sinema Filmi)

2011-2013 – Pis Yedili (Ferit) (TV Dizisi)