Bartu Küçükçağlayan kimdir, kaç yaşında? Rol aldığı dizi ve filmler…

Bartu Küçükçağlayan hem sinema filmlerinde, hem dizilerde hem de müzik dünyasında tanınan bir isim. Son günlerde sosyal medyada da adından söz ettiren Bartu Küçükçağlayan kimdir? İşte hayat hikayesi...

Canlandırdığı farklı karakterlerle hem dizilerde hem de filmlerde boy gösteren Bartu Küçükçağlayan aynı zamanda bir grupta solistlik görevi üstleniyor. Hayatına dair merak edilenler haberimizin devamında yer alıyor…

BARTU KÜÇÜKÇAĞLAYAN KİMDİR?

Bartu Küçükçağlayan (23 Nisan 1983, Eskişehir), müzisyen, tiyatro, televizyon ve sinema oyuncusudur.

Eskişehir'de doğan Küçükçağlayan 2001'de İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nı kazanarak İstanbul'a gitti. Eğitimi sırasında, 2004 yılında Kent Oyuncuları topluluğunun İnishmore'lu Yüzbaşı oyununda rol aldı. 2005-2007 yılları arasında topluluğun Kumarbazın Seçimi oyununda rol alan Küçükçağlayan, 2004 yılından itibaren televizyon dizilerinde de rol almaya başladı. Haziran Gecesi, Çapkın ve Binbir Gece dizilerinde oynadı. 2007-2008 sezonunda Yeni Kuşak Tiyatro topluluğunun Şeylerin Şekli oyununda başrollerden Adam'ı canlandırdı. 2012 ile 2014 arasındaYalan Dünya isimli dizide Orçun karakterini canlandırdı. Kumarbazın Seçimi'ndeki oyunculuğu ile dört ödül kazandı ve Şeylerin Şekli ile övgü topladı.

Küçükçağlayan, Çoğunluk isimli sinema filmindeki Mertkan rolüyle 47. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülü dahil birkaç ödül kazandı.

Kendisi aynı zamanda, Canavar Banavar takma ismi ile Büyük Ev Ablukada isimli grubun solistidir ve gitar çalmaktadır.

Ödülleri

18. Altın Objektif Ödülleri – Yılın En İyi Komedi Dizisi Erkek Oyuncusu- Yalan Dünya

39. Altın Kelebek Ödülleri – En iyi erkek komedi oyuncusu (2012)

3. Antalya Televizyon Ödülleri – Komedi Dizisi En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (2012)

11. Direklerarası Seyirci Ödülleri “En iyi Erkek Oyuncu (Küçük Salon) ” (Hoop gitti kafa) – Berkun Oya – Tiyatro Krek (2011)

5. Andrei Tarkovsky International Film Festival “Zerkalo” “Best Actor” (Çoğunluk) – Seren Yüce – (2011)

16. Sadri Alışık Ödülleri “umut veren oyuncu” Çoğunluk – Seren Yüce – 2011

43. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri “En İyi Erkek Oyuncu Performansı” (Çoğunluk) – Seren Yüce – (2011)

22. Ankara Uluslararası Film Festivali “Umut Veren Yeni Erkek Oyuncu” (Çoğunluk) – Seren Yüce – 2010

47. Antalya Altın Portakal Film Festivali “En İyi Erkek Oyuncu” (Çoğunluk) – Seren Yüce – 2010

13. Mumbai Film Festival “En İyi Erkek Oyuncu” (Çoğunluk) – Seren Yüce – 2010

14. TEB Ödülleri “Genç Yetenek Ödülü” Kumarbazın Seçimi – Kent Oyuncuları – 2006

11. Sadri Alışık Ödülleri – “Tiyatro Gençlik Özel Ödülü” Kumarbazın Seçimi – Kent Oyuncuları – 2006

10. Afife Tiyatro Ödülleri – “Tiyatroda Yeni Kuşak Özel Ödülü” Kumarbazın Seçimi – Kent Oyuncuları – 2006

6. Lions Tiyatro Ödülleri – En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu” Kumarbazın Seçimi – Kent Oyuncuları – 2006

Rol aldığı tiyatro oyunları

Yoldan Çıkan Oyun : Talimhane Tiyatrosu – 2015

Güzel Şeyler Bizim Tarafta : Berkun Oya – Krek – 2011

Hoop gitti kafa – Berkun Oya : Krek – 2010

Ben Patronum : Barış Toraz – Akbank Yeni Kuşak Tiyatro – 2009

Bomba : Berkun Oya – Krek – 2009

Bayrak : Berkun Oya – Krek – 2008

Şeylerin Şekli : Neil LaBute – Akbank Yeni Kuşak Tiyatro – 2007

Kumarbazın Seçimi : Patric Marber – Kent Oyuncuları – 2005

İnishmorelu Yüzbaşı : Martin McDonagh – Kent Oyuncuları – 2003

Rol aldığı TV dizileri

Binbir Gece : Kudret Sabancı – Gani -2006

Çapkın : Bora Onur – Kösük(Kemal) – 2005

Haziran Gecesi : Andaç Haznedaroğlu – Ali – 2004

Kırlangıç : Abdullah Oğuz – Semiz – 2004

Yalan Dünya – Orçun – 2012

Komedi Türkiye – Kendisi – 2015



Filmografisi

The Cut : Fatih Akın – Mehmet – 2014

Çoğunluk : Seren Yüce – Mertkan – 2010

Av Mevsimi : Yavuz Turgul – Kamuran 2010