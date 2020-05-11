Bartu Küçükçağlayan kimdir, kaç yaşında? Rol aldığı dizi ve filmler…

Canlandırdığı farklı karakterlerle hem dizilerde hem de filmlerde boy gösteren Bartu Küçükçağlayan aynı zamanda bir grupta solistlik görevi üstleniyor. Hayatına dair merak edilenler haberimizin devamında yer alıyor…
BARTU KÜÇÜKÇAĞLAYAN KİMDİR?
Bartu Küçükçağlayan (23 Nisan 1983, Eskişehir), müzisyen, tiyatro, televizyon ve sinema oyuncusudur.
Eskişehir'de doğan Küçükçağlayan 2001'de İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nı kazanarak İstanbul'a gitti. Eğitimi sırasında, 2004 yılında Kent Oyuncuları topluluğunun İnishmore'lu Yüzbaşı oyununda rol aldı. 2005-2007 yılları arasında topluluğun Kumarbazın Seçimi oyununda rol alan Küçükçağlayan, 2004 yılından itibaren televizyon dizilerinde de rol almaya başladı. Haziran Gecesi, Çapkın ve Binbir Gece dizilerinde oynadı. 2007-2008 sezonunda Yeni Kuşak Tiyatro topluluğunun Şeylerin Şekli oyununda başrollerden Adam'ı canlandırdı. 2012 ile 2014 arasındaYalan Dünya isimli dizide Orçun karakterini canlandırdı. Kumarbazın Seçimi'ndeki oyunculuğu ile dört ödül kazandı ve Şeylerin Şekli ile övgü topladı.
Küçükçağlayan, Çoğunluk isimli sinema filmindeki Mertkan rolüyle 47. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülü dahil birkaç ödül kazandı.
Kendisi aynı zamanda, Canavar Banavar takma ismi ile Büyük Ev Ablukada isimli grubun solistidir ve gitar çalmaktadır.
Ödülleri
18. Altın Objektif Ödülleri – Yılın En İyi Komedi Dizisi Erkek Oyuncusu- Yalan Dünya
39. Altın Kelebek Ödülleri – En iyi erkek komedi oyuncusu (2012)
3. Antalya Televizyon Ödülleri – Komedi Dizisi En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (2012)
11. Direklerarası Seyirci Ödülleri “En iyi Erkek Oyuncu (Küçük Salon) ” (Hoop gitti kafa) – Berkun Oya – Tiyatro Krek (2011)
5. Andrei Tarkovsky International Film Festival “Zerkalo” “Best Actor” (Çoğunluk) – Seren Yüce – (2011)
16. Sadri Alışık Ödülleri “umut veren oyuncu” Çoğunluk – Seren Yüce – 2011
43. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri “En İyi Erkek Oyuncu Performansı” (Çoğunluk) – Seren Yüce – (2011)
22. Ankara Uluslararası Film Festivali “Umut Veren Yeni Erkek Oyuncu” (Çoğunluk) – Seren Yüce – 2010
47. Antalya Altın Portakal Film Festivali “En İyi Erkek Oyuncu” (Çoğunluk) – Seren Yüce – 2010
13. Mumbai Film Festival “En İyi Erkek Oyuncu” (Çoğunluk) – Seren Yüce – 2010
14. TEB Ödülleri “Genç Yetenek Ödülü” Kumarbazın Seçimi – Kent Oyuncuları – 2006
11. Sadri Alışık Ödülleri – “Tiyatro Gençlik Özel Ödülü” Kumarbazın Seçimi – Kent Oyuncuları – 2006
10. Afife Tiyatro Ödülleri – “Tiyatroda Yeni Kuşak Özel Ödülü” Kumarbazın Seçimi – Kent Oyuncuları – 2006
6. Lions Tiyatro Ödülleri – En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu” Kumarbazın Seçimi – Kent Oyuncuları – 2006
Rol aldığı tiyatro oyunları
Yoldan Çıkan Oyun : Talimhane Tiyatrosu – 2015
Güzel Şeyler Bizim Tarafta : Berkun Oya – Krek – 2011
Hoop gitti kafa – Berkun Oya : Krek – 2010
Ben Patronum : Barış Toraz – Akbank Yeni Kuşak Tiyatro – 2009
Bomba : Berkun Oya – Krek – 2009
Bayrak : Berkun Oya – Krek – 2008
Şeylerin Şekli : Neil LaBute – Akbank Yeni Kuşak Tiyatro – 2007
Kumarbazın Seçimi : Patric Marber – Kent Oyuncuları – 2005
İnishmorelu Yüzbaşı : Martin McDonagh – Kent Oyuncuları – 2003
Rol aldığı TV dizileri
Binbir Gece : Kudret Sabancı – Gani -2006
Çapkın : Bora Onur – Kösük(Kemal) – 2005
Haziran Gecesi : Andaç Haznedaroğlu – Ali – 2004
Kırlangıç : Abdullah Oğuz – Semiz – 2004
Yalan Dünya – Orçun – 2012
Komedi Türkiye – Kendisi – 2015
Filmografisi
The Cut : Fatih Akın – Mehmet – 2014
Çoğunluk : Seren Yüce – Mertkan – 2010
Av Mevsimi : Yavuz Turgul – Kamuran 2010